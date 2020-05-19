Происшествия

В Кузнецке автомобиль ГАЗ сбил двух пешеходов

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Вечером во вторник, 19 мая, в Кузнецке пострадали две женщины-пешехода.

Очевидцы сообщили о ЧП в группе «Подслушано в Кузнецке» во «Вконтакте». По словам местного жителя, к крайнему подъезду дома № 60 на улице Леваневского съехались автомобили полиции, скорой помощи и противопожарной службы. Собралась толпа зевак.

Оказалось, в 18:25 рядом с указанным домом случилось ДТП.

«По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗ-3110 - мужчина 1957 года рождения - допустил наезд на двух пешеходов: женщин 1941 и 1976 года рождения», - пояснил представитель пензенского управления ГИБДД.

Обе гражданки получили телесные повреждения и были госпитализированы. Насколько серьезно они пострадали, не сообщается.

По факту случившегося будет проведена проверка.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

наезд на двух пешеходов: женщин 1941 и 1976 года рождения
нарушили режим самоизоляции.

Гость||

Две пешеходки пострадали. А сидели бы дома и все нормально было бы.

Имя: Гость
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