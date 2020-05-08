На ул. Гагарина столкнулись Skoda и Audi, есть пострадавшие

В пятницу, 8 мая, в Пензе на пересечении улиц Гагарина и Ударной случилось серьезное ДТП. Снимки, запечатлевшие его последствия, появились в соцсети «ВКонтакте».
На фото можно увидеть машину такси, правая сторона которой сильно помята. На место инцидента прибыла бригада скорой помощи.
Как сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД, авария произошла в 17:05. Столкнулись автомобили Skoda Rapid с 66-летним водителем и Audi, которым управлял 28-летний мужчина.
В ДТП получили травмы водитель и три пассажирки Skoda.
По факту случившегося проводится проверка.
18 апреля на Коммунистической улице в Пензе столкнулись Hyundai с символикой «Яндекс.Такси» и BMW Х3. В аварии пострадали пять человек.
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У ПензаИнформ есть специальный сотрудник, который смотрит календарь - когда ещё на какой то из улиц было дтп ?