Сетевое издание|18+|Пятница|8 мая 2020|20:03
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Происшествия

На ул. Гагарина столкнулись Skoda и Audi, есть пострадавшие

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В пятницу, 8 мая, в Пензе на пересечении улиц Гагарина и Ударной случилось серьезное ДТП. Снимки, запечатлевшие его последствия, появились в соцсети «ВКонтакте».

На фото можно увидеть машину такси, правая сторона которой сильно помята. На место инцидента прибыла бригада скорой помощи.

Как сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД, авария произошла в 17:05. Столкнулись автомобили Skoda Rapid с 66-летним водителем и Audi, которым управлял 28-летний мужчина.

В ДТП получили травмы водитель и три пассажирки Skoda.

По факту случившегося проводится проверка.

18 апреля на Коммунистической улице в Пензе столкнулись Hyundai с символикой «Яндекс.Такси» и BMW Х3. В аварии пострадали пять человек.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

У ПензаИнформ есть специальный сотрудник, который смотрит календарь - когда ещё на какой то из улиц было дтп ?

Гость||

Так где же это произошло, в заголовке одно, а в тексте - другое? И какая сторона помята? Я конечно понимаю - пятница, дело к вечеру...

Имя: Гость
Комментарий:

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