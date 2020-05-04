Жилой дом в Кургановке тушили несколько часов

04.05.2020 | 15:40

Гул пожарных машин раздавался до самого восхода солнца. В селе Кургановка Каменского района спасатели несколько часов ликвидировали возгорание частного дома. Но отстоять избу не удалось. Сообщил о ЧП на пульт дежурного житель улицы Верхний Порядок.

«По прибытии к месту вызова было обнаружено, что происходит горение открытым огнем частного жилого дома на площади 78 квадратных метров. К месту пожара прибыло четыре единицы пожарно-спасательной техники, девять человек личного состава», - рассказал заместитель начальника управления организации пожаротушения ГУ МЧС России по области Анатолий Сисин.

В Каменский район выехал и генерал - руководитель регионального управления МЧС Сергей Козлов.

Пожар унес жизни двух человек.

«В процессе проливки и разборки конструкции были обнаружены тела двух погибших», - добавил Анатолий Сисин.

Ими оказались хозяйка дома, женщина 1971 года рождения, и ее гражданский супруг 53 лет.