При пожаре в Вадинском районе погибли два человека

13.04.2020 | 09:01

В ночь с 12 на 13 апреля в Вадинском районе Пензенской области произошел серьезный пожар. Сигнал о возгорании на Молодежной улице в селе Коповка поступил на пульт дежурного в 0:58.

По указанному адресу выехали семеро сотрудников регионального ГУ МЧС на двух спецмашинах.

«Сгорел щитовой дом площадью 80 кв. м. В ходе разбора конструкций обнаружены двое погибших: мужчина и женщина 1964 года рождения», - пояснила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Что могло привести к трагедии, пока не сообщается. По факту случившегося проводится проверка.

За минувшие сутки, 12 апреля, сотрудники ГУ МЧС России по Пензенской области потушили семь техногенных пожаров. Один из них произошел на улице Минской в Пензе. Из квартиры были спасены три человека: мужчина, женщина и ребенок 2010 года рождения.