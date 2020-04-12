В Пензе из задымленной квартиры спасли семью

В субботу, 11 апреля, пожар в доме № 1 на улице Минской в Пензе едва не привел к трагедии.
Сообщение о том, что одна из квартир заполнилась дымом, спасатели получили в 22:11. На место выехали 11 пожарных на трех спецмашинах.
«Горели постельные принадлежности на площади 5 квадратных метров. Из квартиры были спасены ее жильцы: мужчина 1977 года рождения, женщина 1988 года рождения и мальчик 2010 года рождения», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.
«Главное управление МЧС России по Пензенской области напоминает жителям области о соблюдении правил пожарной безопасности. В период нахождения дома не теряйте бдительности, будьте внимательны и осторожны. В случае пожара или какой-либо другой чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 с мобильного телефона. Берегите себя и своих близких!» - обратились к пензенцам спасатели.
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