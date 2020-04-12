Происшествия

В Пензе из задымленной квартиры спасли семью

Печать

В субботу, 11 апреля, пожар в доме № 1 на улице Минской в Пензе едва не привел к трагедии.

Сообщение о том, что одна из квартир заполнилась дымом, спасатели получили в 22:11. На место выехали 11 пожарных на трех спецмашинах.

«Горели постельные принадлежности на площади 5 квадратных метров. Из квартиры были спасены ее жильцы: мужчина 1977 года рождения, женщина 1988 года рождения и мальчик 2010 года рождения», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

«Главное управление МЧС России по Пензенской области напоминает жителям области о соблюдении правил пожарной безопасности. В период нахождения дома не теряйте бдительности, будьте внимательны и осторожны. В случае пожара или какой-либо другой чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 с мобильного телефона. Берегите себя и своих близких!» - обратились к пензенцам спасатели.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Говорили не пейте шайтан воды,там демон живет.

Гость||

Зачем?

Гость||

Нефиг курить на кровати

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте