В Пензе из задымленной квартиры спасли семью

12.04.2020 | 10:07

В субботу, 11 апреля, пожар в доме № 1 на улице Минской в Пензе едва не привел к трагедии.

Сообщение о том, что одна из квартир заполнилась дымом, спасатели получили в 22:11. На место выехали 11 пожарных на трех спецмашинах.

«Горели постельные принадлежности на площади 5 квадратных метров. Из квартиры были спасены ее жильцы: мужчина 1977 года рождения, женщина 1988 года рождения и мальчик 2010 года рождения», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

«Главное управление МЧС России по Пензенской области напоминает жителям области о соблюдении правил пожарной безопасности. В период нахождения дома не теряйте бдительности, будьте внимательны и осторожны. В случае пожара или какой-либо другой чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 с мобильного телефона. Берегите себя и своих близких!» - обратились к пензенцам спасатели.