30.03.2020 | 17:00

В Заречном из задымленной квартиры пожарные спасли двух мужчин. ЧП случилось в субботу, 28 марта.

В 9:19 в центральный пункт пожарной связи города поступило сообщение о том, что подъезд жилого дома № 8 в Молодежном проезде заполнен дымом. На место выехали 12 спасателей.

Как сообщает портал «Город Z» со ссылкой на начальника центра противопожарной пропаганды и общественных связей СУ ФПС № 22 МЧС России Светлану Стульникову, когда пожарные прибыли по адресу, то обнаружили, что из лоджии на четвертом этаже дома идет дым.

Дверь в квартиру была заперта, спасатели вскрыли ее. Внутри они нашли двух мужчин и вывели их на воздух.

Огонь охватил площадь в один квадратный метр. Предварительной причиной специалисты назвали неосторожное обращение с огнем.

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