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Происшествия | Появились новые свидетельства о пропавшей жительнице Сердобска

26.03.2020|08:50
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Волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» обратились ко всем автомобилистам области с просьбой о помощи в розыске 80-летней жительницы Сердобска.

Галина Петровна Наливка (Калинина) ушла из дома в воскресенье, 22 марта. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным.

«Работа по поиску Галины Петровны дала свидетельство: похожую бабушку видели на трассе на выходе из Сердобска. Нам очень нужна помощь автомобилистов, которые, возможно, видели бабушку вечером в воскресенье. Может быть, кто-то даже предлагал помощь или подвозил ее», - сообщили волонтеры в своей официальной группе во «Вконтакте».

По их мнению, сейчас женщина может находиться в любом районе области.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить по телефону 8 800 700 5452.

Одна из жительниц Пензы рассказала, что видела очень похожую женщину в магазине на территории областного центра.

«Я только дома увидела запись о пропавшей. В магазине просто бросилось в глаза ее нестандартное поведение», - написала пензячка, не уточнив, в чем заключались странности.

В настоящее время информация о том, что пенсионерка могла доехать до Пензы, проверяется.

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Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость|26.03.2020 10:04|

Дай Бог,чтобы поскорее нашлась живой и невредимой!

Имя: Гость
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