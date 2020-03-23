Сетевое издание|18+|Понедельник|23 мар 2020|21:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Снег |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  89.04  |  $  82.78

Происшествия | В Сердобске разыскивают 80-летнюю женщину

23.03.2020|20:10
Печать

В Пензенской области разыскивают 80-летнюю Галину Петровну Наливку (Калинину). Женщина ушла из дома в Сердобске в воскресенье, 22 марта. С тех пор ее местонахождение не известно.

По сведениям местного отделения поискового отряда «Лиза Алерт», рост пропавшей 158 см, телосложение худощавое, волосы седые ниже плеч, глаза голубые.

Она одета в темно-зеленое драповое пальто, черные гамаши и дутые сапоги, серую шапку. При себе имеет черную сумку с коричневыми вставками.

Женщина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении сердобчанки, просят позвонить по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.

«Нужна помощь добровольцев», - подчеркнули представители отряда «Лиза Алерт».

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте