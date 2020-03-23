23.03.2020 | 20:10

В Пензенской области разыскивают 80-летнюю Галину Петровну Наливку (Калинину). Женщина ушла из дома в Сердобске в воскресенье, 22 марта. С тех пор ее местонахождение не известно.

По сведениям местного отделения поискового отряда «Лиза Алерт», рост пропавшей 158 см, телосложение худощавое, волосы седые ниже плеч, глаза голубые.

Она одета в темно-зеленое драповое пальто, черные гамаши и дутые сапоги, серую шапку. При себе имеет черную сумку с коричневыми вставками.

Женщина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении сердобчанки, просят позвонить по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.

«Нужна помощь добровольцев», - подчеркнули представители отряда «Лиза Алерт».