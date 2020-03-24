24.03.2020 | 08:50

В Пензенской области продолжаются поиски 80-летней Галины Петровны Наливки (Калининой), ушедшей из дома в Сердобске 22 марта.

В ночь с 23-го на 24-е число ее разыскивали волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

«Бабушка ищет свой дом, но она не помнит, где он. За окном зимняя погода, а она где-то на улице. Бабушка может много и долго ходить, вероятно, она уже далеко от своего дома», - написали участники отряда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Ориентировки на пропавшую распространили на вокзалах в Пензе. Поиском пенсионерки в Сердобске занимались пешие экипажи. Добровольцы нуждались в транспорте.

«Если у вас есть знакомые в Сердобске с автомобилем - пожалуйста, позвоните им, очень нужна помощь в патрулировании на автомобиле улиц и окрестностей города. Вы очень нужны! Пожалуйста, давайте успеем и вернем Галину Петровну домой», - обратились добровольцы ко всем жителям Сердобска.

По данным на утро вторника, 24 марта, женщина остается не найденной. Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении сердобчанки, просят позвонить по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.

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