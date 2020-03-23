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Происшествия | В Наровчатском районе загорелся жилой дом, есть пострадавший

23.03.2020|09:44
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В воскресенье, 22 марта, при пожаре в селе Большая Кавендра Наровчатского района пострадал человек.

Сообщение о том, что на Молодежной улице загорелся двухквартирный жилой дом, поступило дежурному в 23:36. На ликвидацию огня направились двенадцать спасателей на пяти спецавтомобилях.

В результате пламя уничтожило все помещения в кирпичном доме, общая площадь которого составляет 180 квадратных метров.

«Пострадал мужчина 1966 года рождения», - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и причины возгорания.

Ранее двухквартирный дом загорелся в Белинском. ЧП случилось вечером 21 марта. Пламя уничтожило крышу здания общей площадью 120 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал.

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Источник — фото pixabay.com
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