22.03.2020 | 09:50

Вечером в субботу, 21 марта, в Белинском загорелся дом на улице Ленина. Фото с места ЧП появились в социальной сети «ВКонтакте».

«Пожар недалеко от заправки», - написал выложивший их очевидец.

Как рассказали порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, вызов спасателям поступил в 21:30. На ликвидацию огня направились девять пожарных на четырех спецавтомобилях.

В результате сгорела кровля деревянного, частично обложенного кирпичом двухквартирного дома, общая площадь которого составляет 120 квадратных метров.

«Пострадавших нет», - добавили в пресс-службе.

В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства возгорания.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.