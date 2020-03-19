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Происшествия | СУСК: в Сердобске кирпичную стену на рабочего обрушил ветер

19.03.2020|15:08
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В Сердобске следователи проводят проверку по факту смерти местного жителя под обрушившейся стеной.

Трагедия произошла утром в четверг, 19 марта, на территории бывшего кирпичного завода на улице Белинского.

23-летний молодой человек вместе с другими рабочими разбирал стены здания. От сильного порыва ветра на него обрушилась часть кирпичной кладки. От полученных травм сердобчанин скончался на месте.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|19.03.2020 15:15|

Так ВЕТЕР ВИНОВАТ или не соблюдение техники безопастности?

Не из профнастила забор завалился...

Гость|19.03.2020 15:53|

Ветер надеюсь накажут по всей строгости?

Гость|19.03.2020 16:15|

ОООчередная Ванина контора, поэтому ветер будет виноват!

Имя: Гость
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