19.03.2020 | 15:08

В Сердобске следователи проводят проверку по факту смерти местного жителя под обрушившейся стеной.

Трагедия произошла утром в четверг, 19 марта, на территории бывшего кирпичного завода на улице Белинского.

23-летний молодой человек вместе с другими рабочими разбирал стены здания. От сильного порыва ветра на него обрушилась часть кирпичной кладки. От полученных травм сердобчанин скончался на месте.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

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