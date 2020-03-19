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Происшествия | В Сердобске рабочий погиб при разборе кирпичного здания

19.03.2020|12:48
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В четверг, 19 марта, в Сердобске произошло трагическое ЧП, в котором погиб местный житель.

Семь человек разбирали старое неэксплуатируемое кирпичное здание на улице Белинского, 35. По данным портала Penzainform.ru, раньше в нем находился Сердобский кирпичный завод.

Строительные конструкции рухнули, и один из рабочих попал под завал.

Информация об обрушении плит поступила диспетчеру МЧС в 10:57.

«Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудники 10-й пожарно-спасательной части деблокировали погибшего», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Гость|19.03.2020 13:12|

кругом трупы одни

Гость|19.03.2020 13:12|

Соболезную родным погибшего!

Имя: Гость
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