В четверг, 19 марта, в Сердобске произошло трагическое ЧП, в котором погиб местный житель.
Семь человек разбирали старое неэксплуатируемое кирпичное здание на улице Белинского, 35. По данным портала Penzainform.ru, раньше в нем находился Сердобский кирпичный завод.
Строительные конструкции рухнули, и один из рабочих попал под завал.
Информация об обрушении плит поступила диспетчеру МЧС в 10:57.
«Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудники 10-й пожарно-спасательной части деблокировали погибшего», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
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кругом трупы одни