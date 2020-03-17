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Происшествия | На проспекте Строителей произошла авария с участием автобуса

17.03.2020|08:48
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Утром во вторник, 17 марта, в Пензе произошла авария с участием автобуса. О случившемся один из очевидцев сообщил в городской группе в соцсети «ВКонтакте».

«Проспект Строителей, ТЦ «Онежский». Время 8:13», - говорится в публикации.

К посту прикреплено фото, на котором видно, что легковой автомобиль притерся к автобусу, следовавшему по маршруту № 82с. Авария произошла в зоне регулируемого пешеходного перехода. Транспортные средства двигались в направлении из центра города.

Пострадали ли при столкновении люди, не сообщается.

Кто виноват в случившемся, должны выяснить сотрудники ГИБДД. По факту ДТП будет проведена проверка.

Менее недели назад авария с участием общественного транспорта произошла в микрорайоне ГПЗ-24. 2 марта два автобуса столкнулись в дальнем Арбекове.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|17.03.2020 09:05|

penzainform.ru писал(a):

что легковой автомобиль притерся к автобусу, следовавшему по маршруту № 82с.
А может автобус рульнул левака и притёрся?

Имя: Гость
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