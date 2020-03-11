Сетевое издание|18+|Среда|11 мар 2020|09:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |
  84.45  |  $  74.25

Происшествия | В Сеть выложили видео со столкновением автобуса и ВАЗа на ГПЗ-24

11.03.2020|08:43
Печать

В интернете появилось видео с моментом аварии, произошедшей в микрорайоне ГПЗ-24 в Пензе во вторник, 10 марта.

Ранее сообщалось, что на пересечении улиц Антонова и Измайлова столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. ДТП привело к образованию серьезного затора. Движение транспорта от центра Пензы до указанного перекрестка было затруднено в течение как минимум двух часов.

Позднее в нескольких городских группах в соцсети «ВКонтакте» выложили ролик с моментом аварии. На кадрах запечатлено, как автобус начал поворачивать налево (с Измайлова на Антонова). В него врезалась «Приора», ехавшая во встречном направлении.

При детальном рассмотрении видно, что водитель автобуса выехал на перекресток, когда секция светофора, разрешающая левый поворот, уже мигала. Тем не менее интернет-пользователи возложили ответственность за ДТП на обоих водителей.

«Приоровод поверил в волшебство зеленой лампочки? И стартанул, не глядя по сторонам и слишком резво, возможно, даже на желтый, еще и ускоряться начал зачем-то. Проскочить хотел? Водителя автобуса не оправдываю!» - поделился мнением один из участников группы «Пенза live».

Выяснить, кто виноват в случившемся, предстоит сотрудникам ГИБДД. По факту ДТП проведут проверку.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — видео Дмитрия Батракова, vk.com/penza_live
0
0
0
0
 
Гость|11.03.2020 08:55|

Автобус был зареченский.

Давно пора заварить ворота в этот лосятник, и никакой транспорт от туда не выпускать.

Только мусорки туда груженые, обратно пустые.

Гость|11.03.2020 09:22|

Автобусы людей перевозят! Вообще на светофоры не смотрят. Постоянно ездят на запрещающий сигнал светофора. Встаньте, например, на перекрестке на повороте с Гагаринского путепровода налево на Суворова. Почти весь общественный транспорт аналогично поворачивает при потухшей стрелке. Или камеры новоустановленные можно посмотреть. Хоть каждому штраф выписывать можно. Но дела никому нет.

И пассажиры молчат. Хоть бы один водителю замечание сделал, хотя бы устно!

Гость|11.03.2020 09:23|

Автобус выехал на перекресток уже после того, когда секция светофора, разрешающая левый поворот, уже погасла, грубо нарушив ПДД

Гость|11.03.2020 09:30|

Интересно, их вообще штрафуют за нарушения ПДД? Сомневаюсь. В день десятки штрафов можно было бы каждому выписывать.

Гость|11.03.2020 09:36|

Да все автобусы так ездят, про маршрутки молчу - они вообще в своем мире живут. Ну и какие меры примут к этому мудаку, который типа людей возит, премию не дадут и 500р штрафа? Таких Д категории пожизненно лишать надо.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте