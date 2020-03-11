11.03.2020 | 08:43

В интернете появилось видео с моментом аварии, произошедшей в микрорайоне ГПЗ-24 в Пензе во вторник, 10 марта.

Ранее сообщалось, что на пересечении улиц Антонова и Измайлова столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. ДТП привело к образованию серьезного затора. Движение транспорта от центра Пензы до указанного перекрестка было затруднено в течение как минимум двух часов.

Позднее в нескольких городских группах в соцсети «ВКонтакте» выложили ролик с моментом аварии. На кадрах запечатлено, как автобус начал поворачивать налево (с Измайлова на Антонова). В него врезалась «Приора», ехавшая во встречном направлении.

При детальном рассмотрении видно, что водитель автобуса выехал на перекресток, когда секция светофора, разрешающая левый поворот, уже мигала. Тем не менее интернет-пользователи возложили ответственность за ДТП на обоих водителей.

«Приоровод поверил в волшебство зеленой лампочки? И стартанул, не глядя по сторонам и слишком резво, возможно, даже на желтый, еще и ускоряться начал зачем-то. Проскочить хотел? Водителя автобуса не оправдываю!» - поделился мнением один из участников группы «Пенза live».

Выяснить, кто виноват в случившемся, предстоит сотрудникам ГИБДД. По факту ДТП проведут проверку.

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