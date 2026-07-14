Стали известны подробности гибели мужчины на пруду в с. Чертково

Происшествия

Стали известны подробности гибели мужчины на пруду в с. Чертково
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В Бессоновском районе устанавливаются обстоятельства гибели 45-летнего мужчины на пруду села Чертково. Следователи рассказали подробности инцидента.

Вечером 13 июля житель Пензы во время купания прыгнул с мостка и утонул.

Через некоторое время его тело нашли и вытащили на берег водолазы областного пожарно-спасательного центра.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в региональном управлении СКР.

По факту случившегося сейчас проводится проверка.

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