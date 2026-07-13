В Нижнем Ломове стихия повредила пристрой к зданию техникума

В воскресенье, 12 июля, в Нижнем Ломове во время разгула стихии обрушились несущие конструкции пристроя к зданию местного многопрофильного техникума. Синоптики прогнозировали на выходной день осадки, грозу и град.

По данным областного министерства образования, раньше пристрой использовался в качестве спортивного зала. Последние 4 года он не эксплуатировался.

«Ситуация находится под контролем министерства образования региона и правительства Пензенской области», - добавили в ведомстве.

В 2023 году во время урагана в Никольске серьезно пострадала социальная инфраструктура, в том числе школы, детские сады, технологический колледж имени А. Д. Оболенского.

Также ущерб также нанесен 32 многоквартирным зданиям (5 из них остались без крыши) и 208 индивидуальным жилым домам.