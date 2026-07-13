В Нижнем Ломове стихия повредила пристрой к зданию техникума

Происшествия

В Нижнем Ломове стихия повредила пристрой к зданию техникума
Печать
Max

В воскресенье, 12 июля, в Нижнем Ломове во время разгула стихии обрушились несущие конструкции пристроя к зданию местного многопрофильного техникума. Синоптики прогнозировали на выходной день осадки, грозу и град.

По данным областного министерства образования, раньше пристрой использовался в качестве спортивного зала. Последние 4 года он не эксплуатировался.

В Нижнем Ломове стихия повредила пристрой к зданию техникума

«Ситуация находится под контролем министерства образования региона и правительства Пензенской области», - добавили в ведомстве.

В 2023 году во время урагана в Никольске серьезно пострадала социальная инфраструктура, в том числе школы, детские сады, технологический колледж имени А. Д. Оболенского.

Также ущерб также нанесен 32 многоквартирным зданиям (5 из них остались без крыши) и 208 индивидуальным жилым домам.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода обрушение техникум
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!