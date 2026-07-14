В Пачелмском районе под колесами автомобиля погибла косуля

В Пензенской области случилось еще одно ДТП с участием дикого копытного животного. Об инциденте сообщили в региональном минлесхозе во вторник, 14 июля.

На этот раз авария произошла в Пачелмском районе. Под колеса автомобиля попала косуля, пересекавшая магистраль.

В результате животное погибло. Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 40 000 рублей.

В охотуправлении минлесхоза водителям напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим, особенно в сумерки и ночью. Дикие звери выходят на трассы и оказываются жертвами несчастных случаев.

Дорожные инциденты с участием копытных не редкость в регионе. Так, в конце мая косуля попала под машину в Пензе, момент попал на камеру видеорегистратора.