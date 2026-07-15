В Бессоновском районе столкнулись 3 машины, погибла женщина

Происшествия

В Бессоновском районе столкнулись 3 машины, погибла женщина
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В среду, 15 июля, на участке федеральной автодороги М-5 «Урал» в Бессоновском районе случилось ДТП, унесшее жизнь человека.

По предварительным данным, в 10:00 на 617-м километре трассы, недалеко от села Мастиновка, около остановки «СТ «Поляна» столкнулись два большегруза - КамАЗ и Scania с полуприцепом - и «Лада-Гранта».

В Бессоновском районе столкнулись 3 машины, погибла женщина

Первым грузовым автомобилем управлял 39-летний мужчина, вторым - 50-летний, легковым - 68-летний.

В Бессоновском районе столкнулись 3 машины, погибла женщина

«В результате происшествия пешеход, женщина 1946 года рождения, от полученных телесных повреждений скончалась на месте», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

На месте работают сотрудники полиции.

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