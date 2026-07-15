В Пензенской области объявлена ракетная опасность

В среду, 15 июля, в Пензенской области ввели режим «Ракетная опасность». Губернатор Олег Мельниченко сообщил об этом в своем канале в МАХ в 12:03.

«Запущено СМС-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению. При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании.

Если вы на улице - зайти в ближайшее укрытие. В безопасном месте нужно оставаться до сигнала «Отбой ракетной опасности», - написал глава региона.

1 июля в Пензе БПЛА атаковали 2 предприятия. 2 человека пострадали, их семьям окажут поддержку и материальную помощь.

В нескольких соседних домах взрывной волной выбило стекла.

UPD: в 12:46 стало известно об отбое ракетной опасности.