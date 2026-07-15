В поселке Беково двое мужчин погибли в ДТП

Днем в среду, 15 июля, в поселке Беково случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни 2 человек.

По предварительным данным, в 14:25 напротив дома 105 на улице Подбеково столкнулись 2 машины - МАЗ и ВАЗ-2104. Грузовиком управлял 43-летний шофер, легковым автомобилем - 60-летний мужчина.

Водитель ВАЗа и его 46-летний пассажир от полученных травм скончались на месте.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

В этот же день на трассе М-5 в Бессоновском районе, недалеко от села Мастиновка, при столкновении 3 машин погибла женщина-пешеход 1946 года рождения.