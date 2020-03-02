02.03.2020 | 09:16

Авария с участием общественного транспорта произошла в микрорайоне Арбеково в Пензе утром в понедельник, 2 марта.

Фотография с места ДТП была опубликована в одной из городских групп в соцсети «ВКонтакте».

«ТЦ «Берлин». Время 9:00», - пояснил очевидец.

На выложенном им снимке видны два автобуса большой вместимости, у одного из которых разбито лобовое стекло. Табличка с указанием маршрута, по которому он следовал, отсутствует.

Пострадали ли в результате случившегося люди, пока неизвестно. Проверку по факту аварии проведут сотрудники регионального управления ГИБДД.

Ранее сообщалось, что за полтора месяца 2020 года в Пензе было выявлено 84 нарушения ПДД, допущенных перевозчиками.

«Зарегистрировано 9 ДТП с участием общественного транспорта, в которых 27 человек получили травмы различной степени тяжести», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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