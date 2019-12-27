27.12.2019 | 09:40

В пятницу, 27 декабря, в центре Пензы произошло ЧП: в здании на улице Кирова, 43, произошло задымление в помещении. В 8:46 сработала автоматическая сигнализация.

По тревожному сигналу на место происшествия выехали 7 пожарных расчетов (36 человек) и 3 автолестницы.

«Проводится обследование помещений, информация уточняется», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Информация о происшествии немедленно появилась в соцсетях.

«Улица Кирова стоит по направлению к центру. Пожар в ТЦ «Большая медведица». Время 8:55», - написал очевидец.