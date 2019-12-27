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Происшествия | В Пензе образовались пробки из-за губернаторской елки и задымления в ТЦ

27.12.2019|09:17
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Утром в пятницу, 27 декабря, движение в центре Пензы оказалось затруднено больше обычного.

С 6:00 сотрудники ГИБДД перекрыли улицу Бакунина на отрезке от Кирова до Володарского. Мера принята в целях обеспечения безопасности гостей губернаторской новогодней елки, которая пройдет в драмтеатре.

Проехать по этому участку сможет лишь транспорт, доставляющий участников на праздник. Ограничение планируется снять в 16:00.

Кроме того, автомобильный затор образовался на Кирова.

«Улица Кирова стоит по направлению к центру. Пожар в ТЦ «Большая медведица». Время 8:55», - сообщил один из участников пензенской группы в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе регионального ГУ МЧС заявили, что по указанному адресу произошло задымление. Подробности пока не сообщаются.

Источник — фото vk.com/sova_penza?
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Гость|27.12.2019 09:32|

penzainform.ru писал(a):

Мера принята в целях обеспечения безопасности гостей губернаторской новогодней елки
Всё против жителей города! Губернатор с главным попом, опять по пешеходной московской на своих авто ездить будут и там припаркуются?

Гость|27.12.2019 09:37|

Об этом как-бы заранее писали, но смотреть в завтрашний день могут не только лишь все.

Гость|27.12.2019 09:43|

Гость писал(a):

Губернатор с главным попом,
Какого чёрта попам там делать,если ёлка от коммунистов? Бес покоя не даёт?

Гость|27.12.2019 09:47|

Гость писал(a):

Какого чёрта попам там делать,если ёлка от коммунистов? Бес покоя не даёт?
Попы теперь неотъемлимый атрибут любого мероприятия! Куда без них?

Гость|27.12.2019 10:35|

В Пензе образовались пробки из...

пробки в бутылках и у некотрых в ...опе 11 аналжурнал где вы набираете таких безграмотных есть слово в русском языке ЗАТОР

Гость|27.12.2019 10:53|

Затор бывает на реке во время весеннего таяния льда,слово пробки давно практикуются в новостных сообщениях,по всей нашей необъятной матушке России,а не только в гПенза ,и конкретно в "ПЕНЗАИНФОРМ"...

Гость|27.12.2019 10:56|

Попы теперь неотъемлимый атрибут" Достали уже бесы.Наркотой что ли вас окропили. Кто то верит кто то нет,верующие помалкивают а вас раздирает. Верит человек и бог с ним. Ну сходи ,если смелый такой, в мечеть и ляпни что нибудь про имама.

Имя: Гость
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