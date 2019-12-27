Утром в пятницу, 27 декабря, движение в центре Пензы оказалось затруднено больше обычного.
С 6:00 сотрудники ГИБДД перекрыли улицу Бакунина на отрезке от Кирова до Володарского. Мера принята в целях обеспечения безопасности гостей губернаторской новогодней елки, которая пройдет в драмтеатре.
Проехать по этому участку сможет лишь транспорт, доставляющий участников на праздник. Ограничение планируется снять в 16:00.
Кроме того, автомобильный затор образовался на Кирова.
«Улица Кирова стоит по направлению к центру. Пожар в ТЦ «Большая медведица». Время 8:55», - сообщил один из участников пензенской группы в соцсети «ВКонтакте».
В пресс-службе регионального ГУ МЧС заявили, что по указанному адресу произошло задымление. Подробности пока не сообщаются.
penzainform.ru писал(a):Всё против жителей города! Губернатор с главным попом, опять по пешеходной московской на своих авто ездить будут и там припаркуются?