27.12.2019 | 09:17

Утром в пятницу, 27 декабря, движение в центре Пензы оказалось затруднено больше обычного.

С 6:00 сотрудники ГИБДД перекрыли улицу Бакунина на отрезке от Кирова до Володарского. Мера принята в целях обеспечения безопасности гостей губернаторской новогодней елки, которая пройдет в драмтеатре.

Проехать по этому участку сможет лишь транспорт, доставляющий участников на праздник. Ограничение планируется снять в 16:00.

Кроме того, автомобильный затор образовался на Кирова.

«Улица Кирова стоит по направлению к центру. Пожар в ТЦ «Большая медведица». Время 8:55», - сообщил один из участников пензенской группы в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе регионального ГУ МЧС заявили, что по указанному адресу произошло задымление. Подробности пока не сообщаются.