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Происшествия | В соцсетях рассказали о серьезном ночном ДТП на Бугровке

23.12.2019|08:11
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Серьезная авария произошла в Пензе в ночь с 22 на 23 декабря. Два легковых автомобиля столкнулись на улице Большой Арбековской на Бугровке.

«Вроде все живы. Движение перекрыто. Время 23:55», - написал из очевидцев в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных им фотографиях и видео запечатлены два искореженных автомобиля (один из них – тонированная «Приора»), несколько карет скорой помощи, а также пожарная машина и сотрудники МЧС.

По словам другого очевидца, водитель «Приоры» скрылся с места ДТП, оставив своего пострадавшего пассажира в закрытом салоне. Еще один участник группы рассказал, что во второй машине находились две женщины. Ту, что была спереди, зажало, а пассажирка сзади получила травму головы. Однако эта информация не подтверждена.

Официальных данных о происшествии пока не поступало.

Источник — фото и видео vk.com/sova_penza
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Гость|23.12.2019 08:18|

очередной приораст, земля ему пухом

Гость|23.12.2019 08:19|

Как у вас подтверждена остальная информация, если "официальных данных не поступало"? На этом ресурсе все новости из слухов, инстаграмов и других соцсетей

Гость|23.12.2019 08:46|

Вздрогнул

Гость|23.12.2019 09:19|

Гость писал(a):

Вздрогнул
Эякулировал хоть?А то всё вздрагиваешь и вздрагиваешь под кждой новостью.А эффекта-НОЛЬ!:-))

Гость|23.12.2019 09:20|

так-то на тонированной приоре нормально, че...

Имя: Гость
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