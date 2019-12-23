23.12.2019 | 08:11

Серьезная авария произошла в Пензе в ночь с 22 на 23 декабря. Два легковых автомобиля столкнулись на улице Большой Арбековской на Бугровке.

«Вроде все живы. Движение перекрыто. Время 23:55», - написал из очевидцев в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных им фотографиях и видео запечатлены два искореженных автомобиля (один из них – тонированная «Приора»), несколько карет скорой помощи, а также пожарная машина и сотрудники МЧС.

По словам другого очевидца, водитель «Приоры» скрылся с места ДТП, оставив своего пострадавшего пассажира в закрытом салоне. Еще один участник группы рассказал, что во второй машине находились две женщины. Ту, что была спереди, зажало, а пассажирка сзади получила травму головы. Однако эта информация не подтверждена.

Официальных данных о происшествии пока не поступало.