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Происшествия | Стало известно о состоянии пешехода, сбитого в Пензе грузовиком

23.12.2019|11:28
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В Госавтоинспекции прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, случившееся в Пензе в понедельник, 23 декабря.

Утром сообщение о нем появилось в социальной сети «ВКонтакте»: очевидец рассказал о пешеходе, сбитом недалеко от арбековского поста ГАИ на трассе М5 «Урал».

Как проинформировали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, по предварительным данным, в 7:30 у дома № 60а на улице Ульяновской 37-летний водитель автомобиля ГАЗ-33106 допустил наезд на 62-летнего мужчину.

Пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|23.12.2019 11:50|

Так что конкретно стало известно о состоянии пешехода ? Журнализды вы там что даже не читаете что постите ?

Гость|23.12.2019 12:20|

им бы лишь заголовки ляпать

Имя: Гость
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