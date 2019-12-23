В Госавтоинспекции прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, случившееся в Пензе в понедельник, 23 декабря.
Утром сообщение о нем появилось в социальной сети «ВКонтакте»: очевидец рассказал о пешеходе, сбитом недалеко от арбековского поста ГАИ на трассе М5 «Урал».
Как проинформировали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, по предварительным данным, в 7:30 у дома № 60а на улице Ульяновской 37-летний водитель автомобиля ГАЗ-33106 допустил наезд на 62-летнего мужчину.
Пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты.
Так что конкретно стало известно о состоянии пешехода ? Журнализды вы там что даже не читаете что постите ?