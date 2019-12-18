18.12.2019 | 16:03

В среду, 18 декабря, на Компрессорной улице в Бессоновке случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 10:38.

Огонь охватил неэксплуатируемое помещение в районе завода «Беском». В результате сгорела кровля здания площадью 150 квадратных метров.

Никто из людей не пострадал.

«В тушении принимали участие 18 человек личного состава, привлекалось 6 единиц техники», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Очевидцы случившегося рассказали, что через некоторое время после того как пожар потушили, огонь вспыхнул вновь, так что специалистам пришлось приезжать к зданию еще раз.

Сейчас по факту пожара проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.