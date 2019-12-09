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Происшествия | В селе Бессоновка погибла 14-летняя девочка-подросток

09.12.2019|15:58
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В минувшие выходные в селе Бессоновка Пензенской области произошел несчастный случай. О нем редакции ИА «ПензаИнформ» сообщили местные жители.

«Погибла 14-летняя девочка. Мы все в шоке, вот только на Дне матери она выступала на сцене, а теперь ее нет», - рассказала одна из сельчанок.

По неподтвержденным данным, девочка-подросток надышалась средствами бытовой химии.

Точную причину смерти и все обстоятельства трагедии предстоит выяснить следователям. В региональном управлении СК России данную информацию пока не комментируют.

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Гость|09.12.2019 16:11|

Царство небесное девочке, и вечная память, а родителям- силы.

Гость|09.12.2019 16:20|

penzainform.ru писал(a):

вот только на Дне матери она выступала
дно матери?

Гость|09.12.2019 16:22|

Гость писал(a):

дно матери?
Считаешь данную шутку уместной и смешной?

Имя: Гость
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