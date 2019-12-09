09.12.2019 | 15:58

В минувшие выходные в селе Бессоновка Пензенской области произошел несчастный случай. О нем редакции ИА «ПензаИнформ» сообщили местные жители.

«Погибла 14-летняя девочка. Мы все в шоке, вот только на Дне матери она выступала на сцене, а теперь ее нет», - рассказала одна из сельчанок.

По неподтвержденным данным, девочка-подросток надышалась средствами бытовой химии.

Точную причину смерти и все обстоятельства трагедии предстоит выяснить следователям. В региональном управлении СК России данную информацию пока не комментируют.