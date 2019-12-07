07.12.2019 | 21:11

В региональном управлении ГИБДД прокомментировали ДТП, произошедшее в Городищенском районе в субботу, 7 декабря.

По предварительным данным, в 17:10 на 647-м километре федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» столкнулись автомобиль Volvo с полуприцепом под управлением 35-летнего мужчины и автобус ПАЗ, за рулем которого находился 57-летний водитель.

«В результате происшествия 8 пассажиров автобуса были осмотрены на месте ДТП и отпущены; 2 человека были доставлены в медицинское учреждение и после оказания помощи также отпущены», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По данному факту проводится проверка.