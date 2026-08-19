В Пензенской области произошел очередной пожар из-за удара молнии

Происшествия

В Пензенской области произошел очередной пожар из-за удара молнии
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В селе Середа Городищенского района надворная постройка выгорела из-за грозы. Пожар на улице Придорожной случился ранним утром во вторник, 18 августа. Сигнал в МЧС поступил в 6:05.

На тушение выезжали 8 человек на 2 спецмашинах. Пламя уничтожило кровлю деревянной хозяйственной постройки площадью 40 квадратных метров. Также она наполовину выгорела изнутри.

Обошлось без пострадавших.

В Пензенской области произошел очередной пожар из-за удара молнии

«Предварительная причина пожара - грозовой разряд», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

ЧП из-за грозы в Пензенской области нередки. Так, 10 августа в селе Малая Валяевка Пензенского района от удара молнии на улице Полевой загорелась обрешетка кровли производственного здания. 27 июля из-за молнии в селе Березовка Колышлейского района вспыхнул чердак деревянной надворной постройки, 7 июля в Никольске вышли из строя светофоры.

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