01.12.2019 | 09:47

Вечером в субботу, 30 ноября, в микрорайоне Западная Поляна в Пензе случилось ДТП с участием очередного автомобиля с символикой «Яндекс.Такси».

Как сообщили очевидцы, столкновение произошло около 22:00 на улице Окружной рядом со спортивно-зрелищным комплексом «Дизель-Арена». Вторым участником аварии стал легковой автомобиль Renault.

На снимке, появившемся в социальных сетях, можно видеть, что таксомотор въехал легковушке в бок. Автомобили получили механические повреждения. Пострадали ли в ДТП люди, на данный момент не известно.

«Такое ощущение, что все машины «Яндекса» перебились», - прокомментировала фото пользовательница.

Это второе ДТП, случившееся за сутки на Западной Поляне в Пензе. Утром на улице Мира, рядом с домом № 40, столкнулись Lada XRay и Opel.