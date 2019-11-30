30.11.2019 | 10:15

В субботу, 30 ноября, на улице Мира в Пензе столкнулись два легковых автомобиля - Lada XRay и Opel.

ДТП произошло в 8:57. Opel двигался по улице Мира в левом ряду по направлению от улицы Окружной к Ленинградской. Неожиданно из проезда к дому № 40 ему наперерез выехала белая «Лада», пытаясь повернуть налево. Но водитель отечественной легковушки не успел совершить маневр - Opel врезался «Ладе» в бок и от удара развернулся почти поперек проезжей части.

За рулем иномарки находился молодой человек, пассажиркой была девушка. «Ладой» управлял мужчина, на заднем сиденье находились женщина с маленьким ребенком.

Люди в аварии не пострадали. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Это далеко не первое ДТП, произошедшее на данном участке дороги. Как правило, столкновения случаются, когда одна из машин выезжает с территории жилищного комплекса, а другая движется по проезжей части улицы.

По мнению пензенцев, исправить ситуацию сможет только запрет поворота налево для выезжающих со второстепенной дороги.