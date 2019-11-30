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Происшествия | На печально известном участке на улице Мира в Пензе вновь произошло ДТП

30.11.2019|10:15
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В субботу, 30 ноября, на улице Мира в Пензе столкнулись два легковых автомобиля - Lada XRay и Opel.

ДТП произошло в 8:57. Opel двигался по улице Мира в левом ряду по направлению от улицы Окружной к Ленинградской. Неожиданно из проезда к дому № 40 ему наперерез выехала белая «Лада», пытаясь повернуть налево. Но водитель отечественной легковушки не успел совершить маневр - Opel врезался «Ладе» в бок и от удара развернулся почти поперек проезжей части.

За рулем иномарки находился молодой человек, пассажиркой была девушка. «Ладой» управлял мужчина, на заднем сиденье находились женщина с маленьким ребенком.

Люди в аварии не пострадали. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Это далеко не первое ДТП, произошедшее на данном участке дороги. Как правило, столкновения случаются, когда одна из машин выезжает с территории жилищного комплекса, а другая движется по проезжей части улицы.

По мнению пензенцев, исправить ситуацию сможет только запрет поворота налево для выезжающих со второстепенной дороги.

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Гость|30.11.2019 10:46|

Умны больно,сразу запрет.

Гость|30.11.2019 10:52|

30.11.2019 10:46|

"Гость|30.11.2019 10:46|Умны больно,сразу запрет."==а кого-то не тока треугольнИК("УСТУПИ ДОРОГУ"!). НО И ВЫШЕОБОЗНАЧЕННЫЙ ЗНАК НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТ!а ВЕДЬ ВЁЗ ЖЕНЩИНУ С ДИТЯ!КУДА УЖ ЛУЧШИЙ ЗНАК:В МАШИНЕ ЖЕНЩИНА С РЕБЁНКОМ=НАДО ВЕСТИ ОСТОРОЖНО И БЕРЕЖНО ПРИ ЛЮБЫХ ЗНАКАХ И ДАЖЕ ПРИ ИХ ОТСУТСТВИИ.

Гость|30.11.2019 11:45|

Запретите там уже поворот налево для выезжающих от новостроек. Там, конечно одна полоса, но по ширине две. И соответственно едут все как под двухполосной дороге. Через день же бьются.

Имя: Гость
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