26.11.2019 | 09:39

Утром в понедельник, 25 ноября, в селе Проказна Бессоновского района произошел пожар.

Сигнал о возгорании в блочном складском здании площадью 500 кв. м на Совхозной улице поступил на пульт дежурного в 7:30.

По словам представителей пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, по указанному адресу выехали 10 сотрудников ведомства и 3 единицы специализированной техники.

Огонь был потушен. В результате ЧП сгорела кровля здания на площади 80 кв. м.

«Из помещения склада спасен мужчина. Год рождения устанавливается», - резюмировали в ГУ МЧС.

Все обстоятельства пожара и его причина будут установлены по итогам проверки.