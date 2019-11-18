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Происшествия | В Пензенском районе ночью сгорел жилой дом

18.11.2019|09:12
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Крупный пожар произошел в ночь с 17 на 18 ноября в селе Краснополье Пензенского района.

Сигнал о возгорании на Новой улице поступил на пульт дежурного в 0:30. По указанному адресу выехали пять сотрудников регионального ГУ МЧС, две единицы спецтехники.

Несмотря на действия пожарных, жилой дом площадью 72 кв. м сгорел. Жертв удалось избежать.

«Погибших и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Сотрудники ведомства проведут проверку, по результатам которой будет установлена причина произошедшего.

Ранее сообщалось, что накануне при пожаре едва не погиб 35-летний житель Кузнецка. Мужчину спасли из квартиры дома на улице Щорса. Там загорелись постельные принадлежности и диван.

Источник — фото пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области
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