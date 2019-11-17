17.11.2019 | 13:19

Утром в воскресенье, 17 ноября, в Кузнецке произошло ЧП: в доме на улице Щорса загорелись постельные принадлежности. Сообщение о пожаре было зафиксировано в 7:42.

На место выехали восемь спасателей на двух спецмашинах. Они потушили охваченный пламенем диван и спасли 35-летнего хозяина дома. Площадь возгорания составила два квадратных метра.

«Причины устанавливаются. По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем, возможно курения», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Этой же ночью в Неверкинском районе, на улице Николаева в селе Илюшкино, загорелось потолочное перекрытие в кирпичном доме. Пожарным удалось спасти проживавшего там мужчину. Год его рождения, а также все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.