16.11.2019 | 16:08

В пятницу, 15 ноября, в селе Пыркино Бессоновского района случилось ДТП, в результате которого погиб человек.

По предварительным данным, в 19:50 напротив дома № 64 на улице Центральной автомобиль ВАЗ-2115, которым управлял 47-летний мужчина, сбил переходившего дорогу 70-летнего пенсионера.

Пожилой мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Смертельный наезд, жертвой которого стал 80-летний пешеход, произошел и в селе Неверкино 19 октября. Пенсионера сбил 29-летний водитель ВАЗ-2112.