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Происшествия | В Бессоновском районе под колесами ВАЗ-2115 погиб пенсионер

16.11.2019|16:08
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В пятницу, 15 ноября, в селе Пыркино Бессоновского района случилось ДТП, в результате которого погиб человек.

По предварительным данным, в 19:50 напротив дома № 64 на улице Центральной автомобиль ВАЗ-2115, которым управлял 47-летний мужчина, сбил переходившего дорогу 70-летнего пенсионера.

Пожилой мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Смертельный наезд, жертвой которого стал 80-летний пешеход, произошел и в селе Неверкино 19 октября. Пенсионера сбил 29-летний водитель ВАЗ-2112.

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Гость|16.11.2019 16:34|

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ СВОДКИ КАК С БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РАЙОНАХ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,ТАМ СБИЛИ,ТАМ НАЕХАЛИ, ТАМ В ЛОБ ТРАХНУЛИСЬ, ТАМ ПЕРЕВЕРНУЛИСЬ, ТАМ НЕ СПРАВИЛИСЬ С УПРАВЛЕНИЕМ,,,,,,,,,,, ТАМ СТОЛБЫ ПЕРЕБЕГАЛИ. ЭТО СТРАШНЕЕ ЧЕМ СТАЛИНСКИЕ РЕПРЕССИИ.

Гость|16.11.2019 16:39|

темно в темном....дальний не вкл,встречка..вот и результат...

Гость|16.11.2019 16:44|

В деревне на смерть! Ужас ведь какой! 8287

Гость|16.11.2019 17:02|

ДОРОГИ ХОРОШИЕ-Гоняют...ну и с головой проблемы...она за все в ответе...

Гость|16.11.2019 17:10|

penzainform.ru писал(a):

ВАЗ-2115
penzainform.ru писал(a):
ВАЗ-2112.
Запрещать нужно этот хламный брак !Гость писал(a):
темно в темном....дальний не вкл,встречка
у тазобраков такие вещи как свет, тормоза .. в теории даже не работают! - БРАК !!! Вот и результат !

Гость|16.11.2019 17:20|

Затемнят все окна,музыку врубят за 100 метров как по голове кувалдой стучит.отсюда и аварии.а гаишникам все пофиг.разве нельзя выловить таких наглецов,их по всей пензе таких человек 15 катаются.вобщем в гаи бездейсстуют,работают по наименьшиму сопротивлению.

Имя: Гость
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