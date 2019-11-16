В пятницу, 15 ноября, в селе Пыркино Бессоновского района случилось ДТП, в результате которого погиб человек.
По предварительным данным, в 19:50 напротив дома № 64 на улице Центральной автомобиль ВАЗ-2115, которым управлял 47-летний мужчина, сбил переходившего дорогу 70-летнего пенсионера.
Пожилой мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.
В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.
Смертельный наезд, жертвой которого стал 80-летний пешеход, произошел и в селе Неверкино 19 октября. Пенсионера сбил 29-летний водитель ВАЗ-2112.
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ СВОДКИ КАК С БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РАЙОНАХ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,ТАМ СБИЛИ,ТАМ НАЕХАЛИ, ТАМ В ЛОБ ТРАХНУЛИСЬ, ТАМ ПЕРЕВЕРНУЛИСЬ, ТАМ НЕ СПРАВИЛИСЬ С УПРАВЛЕНИЕМ,,,,,,,,,,, ТАМ СТОЛБЫ ПЕРЕБЕГАЛИ. ЭТО СТРАШНЕЕ ЧЕМ СТАЛИНСКИЕ РЕПРЕССИИ.