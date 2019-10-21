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Происшествия | В селе Неверкино ВАЗ-2112 насмерть сбил 80-летнего пенсионера

21.10.2019|16:41
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В субботу, 19 октября, в селе Неверкино произошло ДТП, в котором погиб пожилой мужчина.

По предварительным данным, в 18:20 на Комсомольской улице 29-летний водитель ВАЗ-2112 сбил 80-летнего пешехода.

«Пенсионер от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Еще одно смертельное ДТП произошло под Неверкином на следующий день. В нем погибла 31-летняя пассажирка «Лады-Гранты», а 37-летний водитель и двое детей - 12-летний мальчик и 4-летняя девочка - были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

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