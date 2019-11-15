15.11.2019 | 18:53

Женщина-пешеход пострадала в результате ДТП, случившегося в микрорайоне Пенза-II вечером в пятницу, 15 ноября.

В одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись, сделанная на месте инцидента. На кадрах видно женщину, лежащую на проезжей части. Неподалеку стоят два легковых автомобиля отечественного производства с включенными аварийными сигналами.

Под колеса какой машины попала потерпевшая, не сообщается. Также пока неизвестно, насколько тяжелые травмы она получила. Пешеходного перехода в пределах видимости нет.

«Женщина жива. Время 18:27», - написал очевидец.

По факту случившегося проведут проверку. Все обстоятельства ДТП и его причину должны установить сотрудники ГИБДД.