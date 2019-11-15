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Происшествия | В Пензе женщина попала под колеса автомобиля

15.11.2019|18:53
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Женщина-пешеход пострадала в результате ДТП, случившегося в микрорайоне Пенза-II вечером в пятницу, 15 ноября.

В одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись, сделанная на месте инцидента. На кадрах видно женщину, лежащую на проезжей части. Неподалеку стоят два легковых автомобиля отечественного производства с включенными аварийными сигналами.

Под колеса какой машины попала потерпевшая, не сообщается. Также пока неизвестно, насколько тяжелые травмы она получила. Пешеходного перехода в пределах видимости нет.

«Женщина жива. Время 18:27», - написал очевидец.

По факту случившегося проведут проверку. Все обстоятельства ДТП и его причину должны установить сотрудники ГИБДД.

Источник — Фото и видео vk.com/sova_penza
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Гость|15.11.2019 19:01|

проблема только одна - слишком много стало автомобилей и дебилов за рулём

Гость|15.11.2019 19:23|

Гость писал(a):

проблема только одна
Проблем две: Плохое освещение дорог и очень маленькие штрафы для нарушителей ПДД(водителей и пешеходов)

Гость|15.11.2019 19:39|

А с чего решили ,что это ДТП? Может просто прилегла отдохнуть.

Имя: Гость
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