13.10.2019 | 09:55

Вечером в субботу, 12 октября, на пересечении улиц Свердлова и Куйбышева в Пензе перевернулся «УАЗ-Патриот».

Вторым участником ДТП стал ВАЗ-2110. По сообщениям очевидцев, авария произошла около 22:00. Водитель «Патриота» выехал на запрещающий сигнал светофора.

«Все живы-здоровы. Парень в «десятке» слегка посек голову об лобач», - написал в соцсети «ВКонтакте» пользователь, ставший свидетелем столкновения.

На фото и видео, появившихся в соцсетях, запечатлен лежащий на боку внедорожник. Трудно судить, какие повреждения получил автомобиль. У «десятки» разбита передняя часть.

В объектив фотографов также попали прибывший на место автомобиль скорой медицинской помощи и работающие у «Патриота» спасатели.

Официальной информации о ДТП пока нет.