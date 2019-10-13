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Происшествия | На перекрестке улиц Свердлова и Куйбышева перевернулся внедорожник

13.10.2019|09:55
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Вечером в субботу, 12 октября, на пересечении улиц Свердлова и Куйбышева в Пензе перевернулся «УАЗ-Патриот».

Вторым участником ДТП стал ВАЗ-2110. По сообщениям очевидцев, авария произошла около 22:00. Водитель «Патриота» выехал на запрещающий сигнал светофора.

«Все живы-здоровы. Парень в «десятке» слегка посек голову об лобач», - написал в соцсети «ВКонтакте» пользователь, ставший свидетелем столкновения.

На фото и видео, появившихся в соцсетях, запечатлен лежащий на боку внедорожник. Трудно судить, какие повреждения получил автомобиль. У «десятки» разбита передняя часть.

В объектив фотографов также попали прибывший на место автомобиль скорой медицинской помощи и работающие у «Патриота» спасатели.

Официальной информации о ДТП пока нет.

Источник — фото, видео vk.com/sova_penza
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Гость|13.10.2019 10:56|

939 номер зеркалочка не помогла. 999 на тазики не выдают.

Гость|13.10.2019 13:21|

зеркалочка? ты покурил что ли? если 3 распилить пополам, ваще разные части, овощ!

Гость|13.10.2019 13:29|

Дикая мордва держит марку. Молодцы.

Имя: Гость
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