Пензенское информационное агентство|18+|Среда|6 ноя 2019|10:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Дождь |
  70.55  |  $  63.72

Происшествия | Юный велосипедист едва не устроил ДТП на Западной Поляне

06.11.2019|09:16
Печать

Пользователи соцсетей осудили опрометчивого велосипедиста, нарушившего ПДД на улице Ленинградской в Пензе. Инцидент попал в объектив видеорегистратора, запись опубликовали в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

Автомобиль, на котором был установлен регистратор, ехал в сторону улицы Мира и остановился перед нерегулируемым переходом, чтобы пропустить пешеходов.

В это время дорогу по диагонали пересек неизвестный юноша на велосипеде. Он едва не врезался в машину, двигавшуюся в направлении улицы Попова (столкновения не произошло лишь потому, что скорость автомобиля была невысокой) и не пропустил пешеходов, в том числе двух детей.

«Пора вводить права на велосипед и тем более давно уже пора на электросамокаты и электроскутеры», - поделился мнением один из интернет-пользователей.

Другие участники группы предложили свои меры наказания для нарушителя: «Уши надрать», «Велосипед не покупать».

Правда, нашлись и те, кто встал на защиту юного нарушителя.

«Себя-то в детстве/юношестве вспомните - это раз. А во-вторых, с себя надо начинать - именно с нас дети берут пример», - подчеркнула одна из участниц группы.

Источник — Фото и видео vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость|06.11.2019 09:41|

Это все потому, что ГИБДД не обращает внимания на выходки велодятлов и пешедятлов. Нужно для этих категорий участников дорожного движения штрафы поднимать до 1800р. Тогда ГИБДД будет выгодно их ловить!

Гость|06.11.2019 09:47|

Гость писал(a):

ГИБДД не обращает внимания на выходки велодятлов и пешедятлов
нет в Пензе ГИБДД - смирись с этим

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!