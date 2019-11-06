06.11.2019 | 09:16

Пользователи соцсетей осудили опрометчивого велосипедиста, нарушившего ПДД на улице Ленинградской в Пензе. Инцидент попал в объектив видеорегистратора, запись опубликовали в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

Автомобиль, на котором был установлен регистратор, ехал в сторону улицы Мира и остановился перед нерегулируемым переходом, чтобы пропустить пешеходов.

В это время дорогу по диагонали пересек неизвестный юноша на велосипеде. Он едва не врезался в машину, двигавшуюся в направлении улицы Попова (столкновения не произошло лишь потому, что скорость автомобиля была невысокой) и не пропустил пешеходов, в том числе двух детей.

«Пора вводить права на велосипед и тем более давно уже пора на электросамокаты и электроскутеры», - поделился мнением один из интернет-пользователей.

Другие участники группы предложили свои меры наказания для нарушителя: «Уши надрать», «Велосипед не покупать».

Правда, нашлись и те, кто встал на защиту юного нарушителя.

«Себя-то в детстве/юношестве вспомните - это раз. А во-вторых, с себя надо начинать - именно с нас дети берут пример», - подчеркнула одна из участниц группы.