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Происшествия | В вечерний час-пик в Пензенской области произошло несколько аварий

06.11.2019|18:20
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Несколько аварий произошло в Пензенской области вечером в среду, 6 ноября. Фотографии с мест ДТП опубликовали очевидцы в одной из местных групп в соцсети «Вконтакте».

Так, два автомобиля столкнулись на улице Лермонтова в районе Олимпийской аллеи.

«Одна стоит на дорог, другая в кювете. Время 17:47», - написал очевидец.

На снимке запечатлен стоящий на проезжей части Daewoo Matiz с развороченной передней частью.

Еще одна авария случилась по дороге в Ухтинку.

«Пробка от мясокомбината в сторону Бессоновки. Время 18:02», - сообщил участник группы.

На фотографии виден перегородивший проезжую часть ВАЗ. Вторым участником столкновения стала иномарка.

Пострадали ли в результате аварий люди, пока неизвестно. По обоим фактам будут проведены проверки.

Источник — Фото vk.com/sova_penza
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Гость|06.11.2019 18:37|

да... админы открыли для себя Сову.. каждая пятая "новость" оттуда

Гость|06.11.2019 18:52|

Про остальные группы в вк им не говорите!

Гость|06.11.2019 19:54|

Вот это работа,, копируют новости с группы в контакте Сова... Хотя бы раби уважения писали бы название группы для себя.. Хотя там есть эмблема.. Хорошо что 90%

Здесь знают про группу Сова пенза

Гость|06.11.2019 19:59|

Зима, холода, снегопад подкрался незаметно, коммунальщики пративные, ага-ага.

Гость|06.11.2019 20:31|

Буртасы домой торопятся))

Имя: Гость
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