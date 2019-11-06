06.11.2019 | 18:20

Несколько аварий произошло в Пензе вечером в среду, 6 ноября. Фотографии с мест ДТП опубликовали очевидцы в одной из местных групп в соцсети «Вконтакте».

Так, два автомобиля столкнулись на улице Лермонтова в районе Олимпийской аллеи.

«Одна стоит на дорог, другая в кювете. Время 17:47», - написал очевидец.

На снимке запечатлен стоящий на проезжей части Daewoo Matiz с развороченной передней частью.

Еще одна авария случилась по дороге в Ухтинку.

«Пробка от мясокомбината в сторону Бессоновки. Время 18:02», - сообщил участник группы.

На фотографии виден перегородивший проезжую часть ВАЗ.

Пострадали ли в результате аварий люди, пока неизвестно. По обоим фактам будут проведены проверки.