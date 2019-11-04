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Происшествия | При пожаре в Наровчатском районе эвакуировали четырех человек

04.11.2019|10:29
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В понедельник, 4 ноября, в селе Кирдяшево Наровчатского района пожар едва не окончился трагедией.

Сообщение о том, что на Молодежной улице загорелся двухквартирный кирпичный дом, поступило спасателям в 5:58. Прибывшие на 4 спецмашинах 10 пожарных эвакуировали четырех человек.

«Сгорела деревянная баня площадью 18 квадратных метров и кровля дома площадью 120 квадратных метров и внутри него», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

При пожаре никто не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания.

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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