04.11.2019 | 10:29

В понедельник, 4 ноября, в селе Кирдяшево Наровчатского района пожар едва не окончился трагедией.

Сообщение о том, что на Молодежной улице загорелся двухквартирный кирпичный дом, поступило спасателям в 5:58. Прибывшие на 4 спецмашинах 10 пожарных эвакуировали четырех человек.

«Сгорела деревянная баня площадью 18 квадратных метров и кровля дома площадью 120 квадратных метров и внутри него», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

При пожаре никто не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания.