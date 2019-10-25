25.10.2019 | 15:12

Утро пятницы, 25 октября, на улице Заводской выдалось тревожным. В многоэтажке № 15 произошел пожар.

Огонь появился в квартире на первом этаже. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС, полицейские, медицинские работники.

18 спасателей боролись с огнем. Распространения пламени удалось избежать. По словам владельцев квартиры, все началось с кухни.

«Здесь живут мои мама и племянник. С мамой я разговаривала, она в шоке. Говорит, под утро встала, все было благополучно, а когда встал племянник, все уже задымилось», - рассказала Любовь Коженкова.

«На 01 и по телефону 112 поступало очень много сообщений от жителей дома, которые не могли самостоятельно эвакуироваться, находясь на верхних этажах здания. Были созданы звенья газодымозащитной службы, которые обследовали все помещение и при помощи средств индивидуальной защиты было спасено 5 человек и 30 эвакуировано», - уточнила Анна Шупилова.

Пострадавших нет.

Жильцы пострадавшей квартиры переехали в пятиэтажку на Заводской десять лет назад тоже после пожара. Тогда огонь уничтожил их частный дом.