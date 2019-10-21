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Происшествия | В Неверкинском районе произошла автокатастрофа

21.10.2019|15:55
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В воскресенье, 20 октября, в Неверкинском районе произошло ДТП, в котором погибла молодая женщина и пострадали двое детей.

По предварительным данным, в 17:40 на 7-м километре дороги Кузнецк - Неверкино - Бигеево 37-летний водитель «Лады-Гранты» не справился с управлением и машина опрокинулась.

Сидевшая в салоне машины 31-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Водитель и двое детей - 12-летний мальчик и 4-летняя девочка - были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

9 сентября в Кузнецком районе в ДТП погибла семья: 33-летний мужчина, управлявший «Ладой-Грантой», его 27-летняя жена и дочь, который в этот день исполнилось 5 лет.

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