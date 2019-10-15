15.10.2019 | 19:46

В Пензенской области проводится доследственная проверка по факту смерти 79-летнего мужчины. Его тело было обнаружено после пожара, произошедшего рано утром 15 октября в доме на улице Садовой в селе Дигилевка Городищенского района.

О возгорании в МЧС сообщила женщина, проживающая по соседству. После того, как пламя потушили, в доме нашли останки хозяина.

«Пенсионер проживал один. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении», - сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

При первоначальном осмотре на останках не обнаружили каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия. Однако точная причина смерти будет определена лишь после судебно-медицинской экспертизы.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего пожара и гибели мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - резюмировала Татьяна Махницкая.