15.10.2019 | 09:49

Во вторник, 15 октября, в селе Дигилевка Городищенского района пожар унес человеческую жизнь.

Трагедия произошла на улице Садовой. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 3:24. На место выехали пять человек на двух спецавтомобилях.

«Сгорел деревянный дом площадью 50 квадратных метров, а также надворные постройки площадью 18 квадратных метров», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

После ликвидации огня пожарные обнаружили под завалами тело 79-летнего мужчины.

В настоящий момент специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.