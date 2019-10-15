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Происшествия | В Городищенском районе после пожара обнаружили тело пенсионера

15.10.2019|09:49
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Во вторник, 15 октября, в селе Дигилевка Городищенского района пожар унес человеческую жизнь.

Трагедия произошла на улице Садовой. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 3:24. На место выехали пять человек на двух спецавтомобилях.

«Сгорел деревянный дом площадью 50 квадратных метров, а также надворные постройки площадью 18 квадратных метров», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

После ликвидации огня пожарные обнаружили под завалами тело 79-летнего мужчины.

В настоящий момент специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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