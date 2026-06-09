История Пензы: Завод, снабжавший СССР и удивлявший японцев, был закрыт

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 70-х годах прошлого века Япония активно скупала продукцию советских металлургических комбинатов - главным образом из-за высокого качества металла. Большой популярностью пользовалась и продукция пензенского завода железобетонных изделий (микрорайон Шуист).

60-е годы прошлого века в СССР - время большого строительства. В непроходимой тайге и диких степях возникали новые города, атомные электростанции, фабрики и заводы. Но для реализации масштабных объектов требовалось огромное количество разных изделий и агрегатов.

Часть дефицита должно было покрыть пензенское предприятие ЖБИ. Первую продукцию - сборный железобетон рабочие выпустили в 1969 году. Материал представлял собой соединение стальной арматуры и затвердевшей бетонной смеси.

В числе прочего ЖБИ наладил выпуск стеновых панелей, подкрановых балок, колец и крышек для колодцев. Всего производилось свыше 300 типов разных изделий.

В 1991 на Шуисте стал работать цех по производству отделочной плитки, а в 1993-м открылся еще и швейный, где шили спецодежду, мужское и женское белье. Известное на всю страну предприятие было ликвидировано в 2008 году.