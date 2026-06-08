История Пензы: Одна из улиц носит имя философа, названного царем безумцем

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Род Чаадаевых известен в России еще со времен Ивана Грозного, но больше всего прославился философ и близкий друг Пушкина Петр Чаадаев, в честь которого названа одна из пензенских улиц.

Жизнь не особо баловала Петра Яковлевича, уготовив ему тяжелые испытания и лишения. Уже в 3 года мальчик остался круглым сиротой, его приняла на воспитание семья дяди - князя Щербатова. Ребенка там держали в строгости.

Родственник считал, что Чаадаев непременно должен стать офицером, и отдал 18-летнего юношу в Семеновский полк. Роковое событие произошло в мае 1812 года - ровно за месяц до войны. Так судьба преподнесла юноше еще один неприятный сюрприз.

Однако Петр Яковлевич выжил и прошел от Бородина до Парижа. Побывав за границей, он был шокирован разницей уровней жизни в России и Европе и на родину вернулся закоренелым противником самодержавия.

Поток критики обрушился и на православную церковь - в первую очередь за то, что Синоду было выгодно сохранение крепостного права. Вскоре о крамольных речах Чаадаева узнал царь Николай I.

Монарх назвал его прокламации «смесью дерзкой бессмыслицы, достойной умалишенного», после чего автора объявили сумасшедшим именно с медицинской точки зрения.

У Петра Яковлевича было мало друзей. Например, во время допросов по делу декабристов Иван Якушкин назвал Чаадаева одним из главных заговорщиков. В результате оппозиционера арестовали.