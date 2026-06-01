История Пензы: Что означает странное название микрорайона «Шуист»

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В Пензе у множества микрорайонов необычные названия. Порой даже старожилы не всегда знают, как появился тот или иной топоним. Необычна история и названия «Шуист».

Еще задолго до первопоселенцев округу населяли древнемордовские племена. Территория не была пригодной для земледелия, и в большинстве своем общины занимались бортничеством (добывали в лесу мед диких пчел) и рыболовством, поскольку рядом протекала Сура и раскинулось множество озер.

По одной из версий, со временем племена дали этой местности название «Шуя», что в переводе с мордовского означает «болото». С веками к этому слову прибавилось чувашское «ис», то есть «река, проток». Если сложить их вместе, получится современное название района: буква Т в конце слова в мордовском языке указывает на множественное число.

Во времена Российской империи эта территория считалась глухой окраиной и не входила в состав Пензы. Через нынешний микрорайон проходили всего 2 дороги: одна - на Лесной кордон, где впоследствии был основан Заречный, другая - в сторону соседней губернии. Вдоль нее стояли небольшие трактиры.

Сегодня Шуист известен еще и тем, что здесь возле проезда Будищева регулярно проходит самый крупный в Пензе военно-исторический фестиваль «Марсово поле».